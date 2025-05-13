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Беспилотник уничтожен над территорией Брянской области — губернатор

09:00 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал он.

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