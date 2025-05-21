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Эксперты считают, что Трамп проверяет РФ на прочность в вопросе территорий

10:20 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп в ходе диалога с российским лидером Владимиром Путиным пытается проверить РФ на прочность по территориальному вопросу исторических регионов РФ. Такую точку зрения высказала доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Сунь Сювэнь.

«Основная повестка телефонного разговора Путина и Трампа посвящена условиям прекращения огня. США, вероятно, будут проверять Россию на прочность в вопросе территорий», — приводит газета Global Times мнение эксперта, которая прокомментировала состоявшийся в понедельник телефонный разговор глав двух государств.

Как уточнила Сунь Сювэнь, Москва и Вашингтон могут «подтвердить готовность поддерживать контакты и улучшать отношения», в том числе в области энергетического сотрудничества и по проблемам Ближнего Востока. «США стремятся выступить посредником и урегулировать конфликт, чтобы выполнить предвыборные обещания нынешней администрации и продемонстрировать дипломатическую победу. Однако противоречивые интересы разных сторон осложняют переговоры», — добавила доцент института.



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