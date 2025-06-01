Атака дронами в Иркутской области была произведена из фуры - губернатор

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Источником атаки дронов на военную часть в Иркутской области стала фура, которая блокирована. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», — написал Кобзев.