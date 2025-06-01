0
0
200
НОВОСТИ

Атака дронами в Иркутской области была произведена из фуры - губернатор

15:00 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Источником атаки дронов на военную часть в Иркутской области стала фура, которая блокирована. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», — написал Кобзев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:25 01.06.2025
Зеленский сообщил о том, кто возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня
0
164
14:40 01.06.2025
Впервые дроны атаковали объект в Иркутской области
0
250
13:45 01.06.2025
В Брянской области объявлен трехдневный траур
0
275
12:30 01.06.2025
Повреждение ж/д путей обнаружено при осмотре на участке Унеча — Жеча Брянской области
0
322
11:00 01.06.2025
Минздрав РФ сообщил о состоянии пострадавших после обрушения моста в Брянской области
0
427
10:00 01.06.2025
Совместное заявление участников G7 по итогам саммита в Канаде, вероятно, не появится - СМИ
0
475
09:40 01.06.2025
Губернатор Брянской области назвал причину обрушения моста на пассажирский поезд Климово-Москва
0
573
09:15 01.06.2025
Кит Келлог о существовании прокси-войны НАТО с Россией: В какой-то степени - это так и есть
0
438
09:00 01.06.2025
В Курской области на автодорогу обрушилась часть ж/д моста, по которой следовал товарный состав
0
479
02:35 01.06.2025
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о семи погибших при обрушении моста на пассажирский поезд
0
763

Возврат к списку