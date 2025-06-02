В РФ с начала 2025 года обязательную дактилоскопию прошли 940 тыс. иностранцев
11:00 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 940 тыс. иностранных граждан с начала текущего года в обязательном порядке прошли дактилоскопию, это почти на 16% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.
«МВД России уделяет особое внимание дактилоскопированию иностранных граждан. Общее число лиц, которым данная процедура была проведена в обязательном порядке, с начала 2025 года возросло на 15,5% в сравнении с прошлогодним показателем и составило более 940 тыс. человек», — сказали в управлении.
В МВД добавили, что эта мера в том числе существенно помогает в раскрытии преступлений прошлых лет.
НОВОСТИ
- 12:05 02.06.2025
- Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле — источник
- 12:00 02.06.2025
- Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104
- 11:32 02.06.2025
- Пашинян вновь пригрозил решить вопрос «святотатственных» священников
- 11:20 02.06.2025
- Глава нацразведки Турции планирует присутствовать на переговорах РФ и Украины — источник
- 11:05 02.06.2025
- Латвия запретила въезд гражданам РФ, владеющим недвижимостью около стратегических объектов
- 10:32 02.06.2025
- Лукашенко 2–4 июня совершит визит в Китай и встретится с председателем КНР
- 10:20 02.06.2025
- Трамп хочет завершения украинского конфликта в этом году, но Киев против — Сакс
- 10:05 02.06.2025
- Британия построит 12 подлодок для сдерживания России — правительство
- 10:00 02.06.2025
- США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран — WSJ
- 09:32 02.06.2025
- РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию — Мединский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать