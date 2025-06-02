В РФ с начала 2025 года обязательную дактилоскопию прошли 940 тыс. иностранцев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 940 тыс. иностранных граждан с начала текущего года в обязательном порядке прошли дактилоскопию, это почти на 16% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

«МВД России уделяет особое внимание дактилоскопированию иностранных граждан. Общее число лиц, которым данная процедура была проведена в обязательном порядке, с начала 2025 года возросло на 15,5% в сравнении с прошлогодним показателем и составило более 940 тыс. человек», — сказали в управлении.

В МВД добавили, что эта мера в том числе существенно помогает в раскрытии преступлений прошлых лет.