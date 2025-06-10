ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 355 военнослужащих

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских войск за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО до 1 355 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 130 военнослужащих, «Запад» — более 210 военнослужащих, «Юг» — свыше 200, «Центр» — более 550, «Восток» — до 190, «Днепр» — до 75 военнослужащих.