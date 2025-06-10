ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 355 военнослужащих
17:00 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских войск за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО до 1 355 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 130 военнослужащих, «Запад» — более 210 военнослужащих, «Юг» — свыше 200, «Центр» — более 550, «Восток» — до 190, «Днепр» — до 75 военнослужащих.
НОВОСТИ
- 17:40 10.06.2025
- Неолиберальные модели являются по сути тоталитарными, их пытаются навязать — Путин
- 17:12 10.06.2025
- ЕК предложила санкции против «Северных потоков», банков, танкеров и нефти — фон дер Ляйен
- 16:32 10.06.2025
- Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом рождаемости — ООН
- 16:12 10.06.2025
- Дефицит бюджета РФ за январь — май предварительно составил 3,39 трлн руб. — Минфин
- 16:10 10.06.2025
- Новый инвестиционный фонд с налоговыми льготами доступен в Сбере
- 16:00 10.06.2025
- Зеленский угрожает Венгрии раскрыть данные о ее якобы шпионской деятельности на Украине
- 15:55 10.06.2025
- Сбер: Единственно возможный путь в расчетах с Индией – использовать национальные валюты
- 15:50 10.06.2025
- Сбер рассказал о работе с зарубежными партнерами
- 15:35 10.06.2025
- Сбер: Россия инвестирует в ИИ в сотни раз меньше, чем США и Китай, но получает сопоставимые результаты
- 15:32 10.06.2025
- Россия по итогам 2025 года соберет не менее 135 млн тонн зерна — Патрушев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать