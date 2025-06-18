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Саммит НАТО максимально сократят, чтобы не раздражать Трампа — Times

16:12 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжительность рабочей части грядущего саммита НАТО сократят до одной сессии длительностью 2,5 часа, чтобы не вызывать раздражения президента США Дональда Трампа и добиться максимальной конструктивности переговоров. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила британская газета The Times.

«Короткий и приятный», — так охарактеризовал формат саммита один из собеседников газеты. По его словам, организаторы понимают, что хозяин Белого дома испытывает большую неприязнь к долгим встречам и нетерпелив. Кроме того, президент США не может долго фокусироваться на одном вопросе, и об этом, отмечает источник, говорил сам Трамп.

При проведении саммита лидеры НАТО намерены учесть опыт недавнего саммита Группы семи (G7) в канадском Кананаскисе, который Трамп покинул досрочно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Обычно рабочая часть саммита состоит из трех сессий, посвященных различным вопросам, каждая длится в среднем 2,5 часа. Единственная сессия будет посвящена увеличению расходов стран альянса на оборону до 5% от их валового внутреннего продукта (ВВП). При этом по итогам встречи не будет традиционной пресс-конференции президента США с генсеком НАТО Марком Рютте, решение об увеличении военных расходов будет представлено как личная заслуга Трампа.

Также значительно сократится коммюнике по итогам саммита — порядка пяти абзацев на листе формата А4. Для сравнения, указывает издание, итоговый документ прошлого саммита состоял из 44 абзацев. По данным газеты, оно будет содержать формулировки относительно того, что Россия представляет собой угрозу для альянса, но в нем не будет идти речи о потенциальном членстве Украины в НАТО.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге.

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