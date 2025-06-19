Надо думать о новой модели роста экономики РФ, многие ресурсы уже исчерпаны — глава ЦБ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие из ресурсов, которые позволяли российской экономики расти в последние два года достаточно высокими темпами, исчерпаны. Надо думать о новой модели роста экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы. Рабочая сила — посмотрите, как у нас упала безработица, <…> это и производственные мощности, импортозамещение, а также накопленные ресурсы бюджета ФНБ, который на инвестиции тратился, это и запас капитала банковской системы, который был основой для ускоренного кредитования. Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны, нам надо думать о некоторой новой модели роста», — сказала она.