Надо думать о новой модели роста экономики РФ, многие ресурсы уже исчерпаны — глава ЦБ
12:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие из ресурсов, которые позволяли российской экономики расти в последние два года достаточно высокими темпами, исчерпаны. Надо думать о новой модели роста экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на площадке Петербургского международного экономического форума.
«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы. Рабочая сила — посмотрите, как у нас упала безработица, <…> это и производственные мощности, импортозамещение, а также накопленные ресурсы бюджета ФНБ, который на инвестиции тратился, это и запас капитала банковской системы, который был основой для ускоренного кредитования. Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны, нам надо думать о некоторой новой модели роста», — сказала она.
НОВОСТИ
- 12:32 19.06.2025
- При торжестве популизма в Европе к власти пришли малокомпетентные политики — Песков
- 12:20 19.06.2025
- Ракета SpaceX взорвалась в Техасе
- 12:05 19.06.2025
- В России будут вести реестр больных по 12 заболеваниям
- 12:02 19.06.2025
- Фестиваль на воде "Две реки" пройдет 21 июня в Москве
- 11:32 19.06.2025
- ДРК и Руанда договорились подписать мирное соглашение 27 июня
- 11:20 19.06.2025
- Потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ уже превысили 1 трлн евро — Дмитриев
- 11:00 19.06.2025
- Трамп сомневается в успехе атаки США на Иран — Axios
- 11:00 19.06.2025
- Строители из КНДР могут участвовать в восстановлении приграничья РФ — Хуснуллин
- 10:32 19.06.2025
- Беспилотные такси выйдут на городские дороги РФ после 2030 года — Минтранс
- 10:20 19.06.2025
- Силуанов назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать