Работа мобильного интернета ограничена в Астраханской области — власти
13:05 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Астраханской области предупредили о временном снижении скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи для обеспечения безопасности жителей и гостей региона.
«В связи с оперативной необходимостью, связанной с обеспечением безопасности на территории города Астрахани и Астраханской области, возможно временное снижение скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи без предварительного уведомления абонентов», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.
Уточняется, что на период действия ограничений рекомендуется использовать стационарный интернет и сети Wi-Fi. Жителей и гостей региона просят отнестись к ситуации с пониманием.
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