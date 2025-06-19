Работа мобильного интернета ограничена в Астраханской области — власти

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Астраханской области предупредили о временном снижении скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи для обеспечения безопасности жителей и гостей региона.

«В связи с оперативной необходимостью, связанной с обеспечением безопасности на территории города Астрахани и Астраханской области, возможно временное снижение скорости передачи данных мобильного интернета и сотовой связи без предварительного уведомления абонентов», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Уточняется, что на период действия ограничений рекомендуется использовать стационарный интернет и сети Wi-Fi. Жителей и гостей региона просят отнестись к ситуации с пониманием.