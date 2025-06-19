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НОВОСТИ

GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ

13:52 19.06.2025

Искусственный интеллект на основе нейросетевой модели GigaChat будет помогать сотрудникам ЕИРЦ Санкт-Петербурга решать вопросы граждан. Соглашение об этом подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод и генеральный директор АО «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

В партнерстве с группой компаний ЦРТ нейросеть GigaChat планируется внедрить в клиентские сервисы ЕИРЦ СПб, чтобы он работал по принципу умного поиска, генерировал ответы на типовые запросы жителей Санкт-Петербурга, вносил данные пользователя по его запросу при заполнении заявлений, передавал показания приборов учета с помощью извлечения информации из текста. Кроме того, внедрение GigaChat позволит сотрудникам ЕИРЦ готовить отчетность, маршрутизировать обращения граждан и внутренние запросы, автоматизировать типовые запросы контрагентов, готовить оповещения для информационных каналов.

Внедрение GigaChat позволит оптимизировать операционные процессы в компании, повысить качество и скорость оказания услуг.

«Искусственный интеллект все чаще используется в повседневной жизни. Он прекрасно справляется с рутинными процессами и позволяет поднять качество услуг на новый уровень. Внедрение GigaChat позволит упростить процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Уверен, что наше сотрудничество станет примером успешного внедрения ИИ в сферу городского хозяйства и принесет реальную пользу людям», – отметил Кирилл Царев.

«Благодаря внедрению новейших технологических решений мы сможем существенно оптимизировать процессы управления МКД, повысить уровень и качество коммуникации с жителями Санкт-Петербурга, а главное – сократить время на обработку поступающих вопросов, – пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин. – Для нас важно идти в ногу со временем и отвечать всем вызовам мегаполиса XXI века».

«Внедрение современных технологий позволит автоматизировать рутинные операции, ускорить обработку обращений граждан и повысить качество управленческих решений. Главный приоритет — создание более комфортных условий для жителей», – сказал Денис Удод.

«GigaChat ускорит работу с обращениями граждан, поможет спрогнозировать аномалии и предложить оптимальные сценарии для их решения, а также анализировать массовые запросы, чтобы подсказывать нам, где и когда требуется помощь: в каком районе, в каком формате, в какой момент, – отметил Денис Шабарин. – Для «ЕИРЦ СПб» это новая архитектура сервиса – более точная, предсказуемая и ориентированная на реальный запрос бизнеса. Цель этого проекта – заранее знать, где может возникнуть проблема, и решать ее до того, как она может стать стрессом для жителей Северной столицы».

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