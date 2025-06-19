Искусственный интеллект поможет заботиться о здоровье людям с лишним весом

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На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко в присутствии президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ключевым совместным проектом станет мобильное решение «Худеем на здоровье», направленное на контроль и борьбу с лишним весом. Согласно исследованиям, сегодня в России более 40 млн человек страдают ожирением. Избыточная масса тела влияет на психическое здоровье человека, вызывает депрессию и снижает самооценку, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ХОБЛ, а также некоторых видов рака. Задача проекта – мотивировать людей, страдающих ожирением, к снижению избыточного веса, а искусственный интеллект на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat будет давать персонализированные рекомендации и проактивно поддерживать пользователей на пути к цели.

«Наше сотрудничество с Сеченовским Университетом продолжает развиваться. Вместе мы обучаем модели искусственного интеллекта медицинским знаниям, разрабатываем AI-сервисы нового поколения. Также мы благодарны Минздраву за их проактивное вовлечение и позицию, – сказал Сергей Жданов. – Данное соглашение знаменует собой следующий шаг нашего взаимодействия – создание мобильного решения для контроля веса, которое будет доступно каждому человеку. Искусственный интеллект поможет проанализировать данные и даст пользователям индивидуальные рекомендации, которые позволят достичь желаемых результатов. Это соответствует концепции предиктивной, профилактической и персонализированной медицины, которая предотвращает заболевания и повышает продолжительность жизни».

«Клинический центр наук о здоровье Сеченовского Университета – это площадка для апробации сервисов с ИИ с целью экспертизы и доработки. Сегодня на базе Сеченовского Университета разрабатываются порядка 20 решений с технологиями искусственного интеллекта на разных стадиях готовности, которые мы планируем применять, как в собственной клинической деятельности, так и тиражировать в другие медицинские учреждения», – отметил проректор по научно-технологическому развитию Сеченовского Университета Вадим Тарасов.