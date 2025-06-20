Песков заявил, что Москва не собирается упускать преимущество перед Киевом

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается упускать стратегическое преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать», — заявил Песков.