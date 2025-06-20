Герман Греф: Мы сейчас находимся в ситуации, когда должны изобретать собственное будущее

13:40

Фото пресс-службы Сбера



На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме состоялся традиционный деловой завтрак Сбера. В этом году его тема звучала так «Ставки против роста: каким будет ближайший год?» Модератором вновь выступил президент, председатель правления Сбербанка

Он рассказал, что, по мнению бизнеса и экспертов, ключевая проблема для развития экономики сегодня – высокая ставка. Второй ограничитель – нехватка и дороговизна рабочей силы, причем как квалифицированной, так и неквалифицированной. Голосование показало, что к этим ограничителям добавляются еще не самый благоприятный инвестиционный климат, сложности с экспортом и недоступность технологий.

В своем выступлении президент Сбербанка подробно остановился на основных сложностях, с которыми сталкивается российская экономика. Он отметил, что цены на металлы и углеводороды находятся под давлением и падают. Наряду с усложнившейся логистикой это создает большую проблему для базовых отраслей. Кроме того, Россия остается абсолютным рекордсменом по количеству введённых против нее санкций.

«Наша страна столкнулась с большим набором проблем, которые можно называть идеальным штормом. Высокая ставка сильно давит на рентабельность бизнеса – бизнес меняет свои планы и откладывает инвестиции. И это несет угрозу экономическому росту не только в текущем году, но и на перспективе двух-трех лет», – отметил Герман Греф.

По его мнению, курс рубля по отношению к доллару сегодня далек от равновесия – равновесным курсом можно было бы назвать свыше 100 рублей за доллар. И это ощущают на себе все экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет, который сталкивается с дефицитом.

Труд – третий фактор. Экономика может расти только за счет роста населения или повышения производительности труда. Пока прогноз роста населения не очень хороший. Соответственно, компенсировать этот дефицит можно только за счет производительности труда. Хорошая новость заключается в том, что экспоненциальное развитие технологий может помочь развитию экономики. И самое главное слово здесь не «развитие», а «экспоненциальное».

«Если сравнить производительность российской экономики и экономик развитых стран, то по разным отраслям мы отстаем от 40% до четырех раз, – отметил Герман Греф. – В таких условиях нужно направить все усилия на оптимизацию производительности собственного бизнеса и издержек, на вскрытие тех резервов, которые у каждого из нас есть, на повышение эффективности управления технологиями, в том числе искусственным интеллектом, и на повышение конкуренции, ведь главный двигатель экономики и инноваций – конкурентная среда. Мы видим возможности, которые заложены в этих факторах. И вопрос в том, как нам раскрыть эти факторы и на что всем нам делать ставку».

На деловом завтраке присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти, главы регионов, депутаты Государственной Думы, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества.

«Я хочу поблагодарить всех участников нашего делового завтрака. Очень важно, что у нас нет больших разногласий: все одинаково понимают текущие проблемы, – отметил Герман Греф. – Как известно, экономика – это искусство удовлетворять неограниченные потребности за счет ограниченных ресурсов. И на всех нас лежит такая задача и ответственность перед обществом за то, как мы свою главную функцию исполняем. Колоссальная проблема связана с неопределенностью. Раньше было просто строить инвестиционные планы, где цена на зерно была предсказуемой на следующие 50 лет. Сегодня мы не можем предсказать на 5 дней, что будет происходить на рынке. В этих условиях предсказать будущее невозможно».

«Но если ты не можешь предсказать будущее, то изобрети его и реализуй, – подчеркнул он. – Мы сейчас находимся в ситуации, когда мы должны изобретать собственное будущее. Если будем плыть по течению, то окажемся не в той точке. Ответы на вопросы лежат всегда в способности проплыть против течения. Есть прекрасная притча, которая очень часто воплощается в ландшафтной архитектуре Японии. Карп каждый день пытался подняться по водопаду в устье реки. Все рыбы пытались это сделать, но никому не удавалось. И вдруг случилось чудо: он поднялся наверх по водопаду. Превратился в дракона и взмыл в небо».

«Только огромное количество усилий по воплощению будущего в жизнь может привести к успеху. И макроэкономика, и страна в целом – это объединение всех усилий. Должно быть очень много карпов, чтобы наш дракон под названием Россия взмыл вверх. И я уверен, что только так, открыто обсуждая эти темы и объединяясь в своем желании взмыть вверх и стать еще одним тигром, еще одним драконом, мы добьемся успеха», – резюмировал Герман Греф.