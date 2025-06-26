Путин: Сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается

19:35 Источник: Интерфакс

Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дай Бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, - всё, будем считать, в прошлом", - сказал Путин, выступая в четверг на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

Это значит, отметил он, что можно будет развивать экономические отношения со всеми странами региона, в том числе, и с Ираном.