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Инфляция «идет» по нижней границе прогноза, что открывает возможность для снижения ставки

15:32 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция «идет» по нижней границе прогноза Банка России в 7-8%, это открывает возможность для снижения ключевой ставки. Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках Чебоксарского экономического форума (ЧЭФ).

«Если говорить про инфляцию, она „идет“ скорее по нижней границе нашего прогноза. Более того, если те темпы, которые мы наблюдаем в июне, будут сохраняться и далее, то мы можем даже оказаться ниже нижней границы. И это открывает возможности для снижения ставки», — сказал он.

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