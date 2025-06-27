Инфляция «идет» по нижней границе прогноза, что открывает возможность для снижения ставки

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция «идет» по нижней границе прогноза Банка России в 7-8%, это открывает возможность для снижения ключевой ставки. Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках Чебоксарского экономического форума (ЧЭФ).

«Если говорить про инфляцию, она „идет“ скорее по нижней границе нашего прогноза. Более того, если те темпы, которые мы наблюдаем в июне, будут сохраняться и далее, то мы можем даже оказаться ниже нижней границы. И это открывает возможности для снижения ставки», — сказал он.