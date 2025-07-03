Искусственный интеллект помогает жителям Подмосковья получать более 70 государственных услуг быстрее и удобнее

15:50

Фото пресс-службы правительства Московской области



Благодаря внедрению ИИ на региональном портале госуслуг (РПГУ) Московской области стало проще, например, оформить бесплатную парковку для многодетных, пособие ребенку-инвалиду или льготную путевку в детский лагерь.

В настоящее время искусственный интеллект умеет распознавать около 250 видов типовых документов, которые нужно прикладывать при подаче заявления на получение той или иной услуги. Это значительно сокращает время их проверки, к тому же избавляет от рутины сотрудников ведомств, которые раньше делали это вручную. Нейросеть мгновенно анализирует загруженные документы и отмечает верные галочкой. Если какой-то документ не подходит, заявитель сразу об этом узнает и может тут же исправить неточность.

«Мы внедряем искусственный интеллект в самых разных сферах. У всей этой большой работы, по сути, одна цель – сделать жизнь человека комфортнее, проще. На сегодняшний день ИИ помогает нам с предоставлением уже 73 госуслуг. Это и оформление различных пособий, и выписки из домовых книг (одна из самых популярных услуг на регпортале), и документы при приватизации жилья, и заявки на высокотехнологичную медпомощь, которую не покрывает ОМС (квоты),- рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Сейчас на нашем региональном портале госуслуг ИИ проверяет типовые документы – водительское удостоверение, трудовую книжку, свидетельство о рождении или о браке – всего прядка 250 видов. Это позволяет экономить время тех, кто обращается за госуслугой, ведь если ты подгрузил не тот документ, нейросеть даст знать об этом еще на этапе подачи заявления. Раньше же проверка происходила непосредственно в ведомстве, и в случае ошибки заявителю просто отказывали в услуге. А это и время, и нервы. В планах – обучить ИИ распознавать и анализировать более сложные документы: проектную документацию, градостроительные планы и т.д.».

Сейчас ИИ распознает типовые документы по 10 направлениям – социальные услуги (например, при оформлении справок из центра занятости или органов опеки – всего 28 услуг), услуги здравоохранения (аттестация медработников и получение квот на медпомощь, которую не оказывают по ОМС), имущественные услуги (согласование границ смежных земельных участков и еще + 8 услуг), транспорт (выдача разрешения на такси, согласование схем транспортного обслуживания + 4), услуги в сфере лесного хозяйства (выдача охотничьих билетов, комплексная услуга «Лесные отчеты» + 7), услуга по выдаче выписок их домовых книг, жилищные услуги (приватизация жилых помещений, уведомление о планируемом строительстве ИЖС и еще 7), а также услуги в сфере архитектуры (5), энергетики (3) и тарифного ценообразования (1).

Например, при обработке заявки на получение выписки из домовой книги, за которой через регпортал в прошлом году обращались более 932 тыс. раз, ИИ проверяет выписку из ЕГРН, свидетельство о регистрации по месту жительства, доверенность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, заключении брака и т.п.). А при подаче заявления на отправку ребенка в летний лагерь, нейросеть распознает документ удостоверяющий личность, в том числе вид на жительство, иностранный паспорт и т.д., доверенность, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий льготу (удостоверение многодетных, справку из школы).

Осенью начнут обучать нейросеть распознаванию более сложных, нетиповых документов, например, договоров купли-продажи, банковских выписок или товарных накладных. Эти документы часто выглядят по-разному и не имеют четкой структуры. Для их анализа будут применять генеративную модель ИИ. Нейросеть будет «вытаскивать» нужную информацию из этих документов (даты, суммы и т.д.) и автоматически вставлять ее в электронную форму заявления, а также сравнивать данные из разных документов, чтобы убедиться, что все верно, и сообщать заявителю о результатах обработки.

Цифровые решения внедряются в соответствии с задачами национального проекта «Экономика данных».