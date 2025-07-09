В Кремле не могут сказать, фейк ли угрозы Трампа «бомбить Москву» — Песков
14:12 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль затрудняется с подтверждением подлинности обнародованных CNN высказываний президента США Дональда Трампа относительно его возможных намерений «бомбить Москву». Это заметил, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что неправомочен комментировать заявления, сделанные американским политиком и в США: «Я работаю в России, слава богу».
«Является ли это фейком или не является, тоже мы не знаем. Фейков сейчас очень много. Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости», — добавил он.
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