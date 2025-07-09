В Кремле не могут сказать, фейк ли угрозы Трампа «бомбить Москву» — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль затрудняется с подтверждением подлинности обнародованных CNN высказываний президента США Дональда Трампа относительно его возможных намерений «бомбить Москву». Это заметил, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что неправомочен комментировать заявления, сделанные американским политиком и в США: «Я работаю в России, слава богу».

«Является ли это фейком или не является, тоже мы не знаем. Фейков сейчас очень много. Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости», — добавил он.