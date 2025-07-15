Путин сам прокомментирует слова Трампа в свой адрес, если сочтет нужным — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин, если посчитает необходимым, самостоятельно даст комментарии относительно характеристик, данных ему в понедельник американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это (заявление Трампа — прим. ТАСС) обязательно прокомментирует, — указал представитель Кремля. — Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам».