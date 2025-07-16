Польша формирует 3 механизированные дивизии в восточной части страны — МО Белоруссии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша создает три механизированные дивизии в восточных регионах республики на удалении до 200 км от границы с Белоруссией. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

По его словам, на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Украине дополнительным фактором, способствующим росту напряженности в Восточноевропейском регионе, является ускоренная милитаризация Польши, явно превышающая оборонную достаточность. Ревенко подчеркнул, что Белоруссия как сопредельное государство не может не реагировать на эту тенденцию.

Помощник министра обороны обратил внимание, что в 2025 году военный бюджет Польши достиг рекордных 4,7% ВВП.