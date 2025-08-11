Германия анонсировала онлайн-встречу глав ряда стран Европы с президентом США по украинскому вопросу

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия организует 13 августа онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил на виртуальные переговоры в среду, 13 августа, по текущей ситуации на Украине в свете запланированной встречи президента США [Дональда] Трампа и президента России [Владимира] Путина. На переговорах, среди прочего, будут рассмотрены дальнейшие варианты давления на Россию», — отметил Корнелиус. Кроме того, по его словам, «будет обсуждаться подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности».

«В различных раундах переговоров примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Европейской комиссии, председатель Совета ЕС, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель», — подчеркнул Корнелиус.