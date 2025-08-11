Германия анонсировала онлайн-встречу глав ряда стран Европы с президентом США по украинскому вопросу
18:30 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия организует 13 августа онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил на виртуальные переговоры в среду, 13 августа, по текущей ситуации на Украине в свете запланированной встречи президента США [Дональда] Трампа и президента России [Владимира] Путина. На переговорах, среди прочего, будут рассмотрены дальнейшие варианты давления на Россию», — отметил Корнелиус. Кроме того, по его словам, «будет обсуждаться подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности».
«В различных раундах переговоров примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Европейской комиссии, председатель Совета ЕС, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель», — подчеркнул Корнелиус.
НОВОСТИ
- 18:15 11.08.2025
- По приказу Трампа в Вашингтон перебрасывается Нацгвардия США для борьбы с криминалом
- 17:40 11.08.2025
- Почти половина аварий в море связана с неисправностями судов — Патрушев
- 17:12 11.08.2025
- ВС США могут столкнуться с нехваткой новобранцев в 2026 году — СМИ
- 17:00 11.08.2025
- На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих сторон — проект договора
- 16:32 11.08.2025
- Кабмин вдвое сократит время рассмотрения заявлений на маткапитал — Мишустин
- 16:12 11.08.2025
- Путин запретил с 2026 года закупку для армии одежды иностранного производства
- 16:00 11.08.2025
- В Вашингтоне пообещали консультироваться с Европой перед встречей Путина и Трампа — Туск
- 15:32 11.08.2025
- Ливневые дожди повредили более 100 тыс. зданий на Филиппинах
- 15:12 11.08.2025
- Запуск российской межпланетной станции "Луна-27" перенесен на 2029 год
- 15:00 11.08.2025
- Американские СМИ не хотят говорить правду о России — радиоведущий из США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать