Лидеры ЕС едут в Вашингтон как «группа поддержки» Зеленского — Politico

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские лидеры направляются в Вашингтон в попытках не допустить усиления давления президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского и выдвижения к Украине новых требований по урегулированию после переговоров американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Мы заботимся о том, чтобы безопасность Европы не была поставлена под угрозу, когда все это закончится», — заявил собеседник издания. По его словам, в ЕС нацелены на оказание давления на Россию и готовы ввести против нее новые санкции, если переговоры затянутся. Главным же их итогом европейские лидеры хотят видеть «надежные гарантии безопасности».

По словам другого дипломата, главной целью визита европейской «группы поддержки» Зеленского в Вашингтон будет убедиться, что Трамп придерживается позиций про украинскому кризису, согласованных с Европой, а также не будет выдвигать новые требования к украинской стороне после саммита на Аляске.

Собеседники издания отметили, что инициаторами поездки стали президент Финляндии Александер Стубб и генсек НАТО Марк Рютте. В Вашингтон также направятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.