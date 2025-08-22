0
НОВОСТИ

ВС России за сутки освободили три населенных пункта в ДНР

13:05 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки освободили три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Владимировку и Русин Яр. Это следует из сводки Минобороны России.

Там уточнили, что за неделю подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое, Панковка, а также за сутки — Владимировку и Русин Яр. Кроме того, подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Александро-Шультино и за последние сутки — Катериновку.

