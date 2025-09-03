Россия ведет СВО «не столько за территории, сколько за права человека и право людей…» - Путин

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ведет специальную военную операцию, чтобы защитить права людей в Донбассе, подчеркнул президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть: мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках культуры и традиций, которые переданы им от прежних поколений», — отметил российский лидер.