Россия ведет СВО «не столько за территории, сколько за права человека и право людей…» - Путин
18:25 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия ведет специальную военную операцию, чтобы защитить права людей в Донбассе, подчеркнул президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть: мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках культуры и традиций, которые переданы им от прежних поколений», — отметил российский лидер.
