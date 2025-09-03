0
0
69
НОВОСТИ

Россия ведет СВО «не столько за территории, сколько за права человека и право людей…» - Путин

18:25 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ведет специальную военную операцию, чтобы защитить права людей в Донбассе, подчеркнул президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть: мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках культуры и традиций, которые переданы им от прежних поколений», — отметил российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:42 03.09.2025
Сбер: Для оживления частных инвестиций необходим возврат к ключевой ставке около 12%
0
3
17:50 03.09.2025
Воровство резервов РФ разрушит финансово-экономический порядок в мире — Путин
0
140
17:45 03.09.2025
ВСУ не способны к наступлению, но ВС РФ расслабляться нельзя — Путин
0
143
17:40 03.09.2025
Киеву нужно отменять военное положение для референдума по территориям — Путин
0
160
17:23 03.09.2025
Мерц оскорблениями пытается снять с Запада ответственность за Украину — Путин
0
188
17:21 03.09.2025
Путин видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию
0
198
17:15 03.09.2025
Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече
0
212
17:12 03.09.2025
Суд направил на принудительное лечение похитителя кенгуру из российских зоопарков
0
181
17:00 03.09.2025
Безопасность первых лиц США под угрозой из-за низкой квалификации спецагентов — инспектор
0
211
16:32 03.09.2025
Более 70% немцев не считают, что власти способны справиться со своими задачами
0
215

Возврат к списку