Над регионами РФ за ночь уничтожены 17 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 17 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 6 над территорией Воронежской области, 5 над территорией Белгородской области, 2 над территорией Брянской области, 2 БПЛА над территорией Курской области, по 1 БПЛА над территориями Липецкой, Тамбовской областей», — сказали в ведомстве.