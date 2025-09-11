Трамп после убийства Кирка пообещал наказать виновных в насилии по политическим мотивам

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп после убийства активиста консервативных взглядов Чарли Кирка пообещал призвать к ответственности всех подстрекателей к насилию и преследованиям по политическим мотивам.

«Моя администрация найдет всех и каждого, кто внес свою лепту в эти зверства и другие акты насилия по политическим мотивам», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.