В России нелегальных мигрантов ограничат в получении основных услуг
09:20 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранцы, не урегулировавшие свой правовой статус в России, до момента выдворения из страны с 11 сентября будут ограничены в получении основных услуг. Об этом сообщили в МВД РФ.
«С 11 сентября в отношении иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания в России, до их выдворения за пределы РФ будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», — сказали в ведомстве.
Как отметили в МВД, мигранты-нарушители будут включены в реестр контролируемых лиц. После чего им запрещается: изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона РФ, в котором контролируемое лицо проживает или пребывает, приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства.
Также иностранцы не смогут заключать брак, учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также открывать банковский счет и осуществлять банковские операции. Исключением будет перевод денег в целях оплаты обязательных платежей, а также перевод денег на счет контролируемого лица и выдачи наличных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тыс. рублей в месяц. «Также будет невозможен прием незаконно находящихся в Российской Федерации несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады», — подчеркнули в МВД.
