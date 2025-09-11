МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова
10:20 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД РФ.
«Родченков Григорий Михайлович разыскивается по статье УК», — сказано в базе. В особых приметах значится, что он переобъявлен в розыск.
НОВОСТИ
- 10:32 11.09.2025
- ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за поддержки США Израиля — Каллас
- 10:05 11.09.2025
- ЕС станет экономической колонией США, если введет пошлины против КНР и Индии — эксперт
- 10:00 11.09.2025
- ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве
- 09:32 11.09.2025
- Поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц — Медведев
- 09:20 11.09.2025
- В России нелегальных мигрантов ограничат в получении основных услуг
- 09:08 11.09.2025
- Сбер представил устройство нового поколения c GigaChat — SberBoom Micro
- 09:05 11.09.2025
- Трамп после убийства Кирка пообещал наказать виновных в насилии по политическим мотивам
- 09:00 11.09.2025
- Над регионами РФ за ночь уничтожены 17 украинских БПЛА
- 00:03 11.09.2025
- Информация о задержании стрелявшего в Чарли Кирка не подтвердилась - СМИ
- 23:57 10.09.2025
- Сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк, в которого ранее стреляли во время выступления, умер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать