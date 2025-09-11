МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД РФ.

«Родченков Григорий Михайлович разыскивается по статье УК», — сказано в базе. В особых приметах значится, что он переобъявлен в розыск.