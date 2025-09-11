ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за поддержки США Израиля — Каллас

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа не может остановить происходящее в секторе Газа, поскольку США поддерживают Израиль.

Как сказала глава дипломатии Евросоюза в беседе с группой СМИ, в том числе агентством EFE, сообщество стало активным игроком на международной арене в защите прав палестинцев. При этом она заявила, что разделяет разочарование, «потому что этого недостаточно». «Ситуация продолжается, и мы не можем ее остановить, потому что, как вы знаете, США решительно поддерживают израильское правительство и его действия», — отметила Каллас.

Она также выразила мнение, что сделала гораздо больше для прекращения конфликта, чем ее предшественник Жозеп Боррель.