Затраты сил НАТО на уничтожение БПЛА в Польше превысили 1 млн евро — Bild
11:05 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши, это могло обойтись альянсу минимум в 1,2 млн евро. Об этом пишет газета Bild.
Она обращает внимание, что силам НАТО удалось сбить лишь небольшую часть БПЛА. При этом как минимум три из них были сбиты истребителями F-35. По информации издания, они могли использовать ракеты AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит около 400 тыс. евро. В НАТО признают, что не смогут регулярно задействовать F-35 для уничтожения БПЛА, которые нередко стоят всего несколько тысяч евро. «С военно-технической точки зрения в использовании F-35 против дронов нет смысла», — сказал газете высокопоставленный военный одной из стран НАТО.
НОВОСТИ
- 12:05 11.09.2025
- Электронное голосование впервые будет применяться в 8 СИЗО — Памфилова
- 12:00 11.09.2025
- Армения не рассматривает вывод со своей территории военной базы РФ — спикер парламента
- 11:37 11.09.2025
- Марина Булова назначена вице-президентом по устойчивому развитию Сбера
- 11:32 11.09.2025
- По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН — МИД
- 11:20 11.09.2025
- Глава Еврокомиссии должна покинуть свой пост из-за своего милитаризма — Орбан
- 11:00 11.09.2025
- Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной — власти
- 10:32 11.09.2025
- ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за поддержки США Израиля — Каллас
- 10:20 11.09.2025
- МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова
- 10:05 11.09.2025
- ЕС станет экономической колонией США, если введет пошлины против КНР и Индии — эксперт
- 10:00 11.09.2025
- ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать