НОВОСТИ

Затраты сил НАТО на уничтожение БПЛА в Польше превысили 1 млн евро — Bild

11:05 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши, это могло обойтись альянсу минимум в 1,2 млн евро. Об этом пишет газета Bild.

Она обращает внимание, что силам НАТО удалось сбить лишь небольшую часть БПЛА. При этом как минимум три из них были сбиты истребителями F-35. По информации издания, они могли использовать ракеты AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит около 400 тыс. евро. В НАТО признают, что не смогут регулярно задействовать F-35 для уничтожения БПЛА, которые нередко стоят всего несколько тысяч евро. «С военно-технической точки зрения в использовании F-35 против дронов нет смысла», — сказал газете высокопоставленный военный одной из стран НАТО.

