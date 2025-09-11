По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН — МИД
11:32 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экстренное заседание Совбеза ООН состоится по запросу Польши.
«По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушении польского воздушного пространства <…>», — написал польский МИД в социальной сети X, утверждая, что оно было нарушено Россией.
НОВОСТИ
- 12:05 11.09.2025
- Электронное голосование впервые будет применяться в 8 СИЗО — Памфилова
- 12:00 11.09.2025
- Армения не рассматривает вывод со своей территории военной базы РФ — спикер парламента
- 11:37 11.09.2025
- Марина Булова назначена вице-президентом по устойчивому развитию Сбера
- 11:20 11.09.2025
- Глава Еврокомиссии должна покинуть свой пост из-за своего милитаризма — Орбан
- 11:05 11.09.2025
- Затраты сил НАТО на уничтожение БПЛА в Польше превысили 1 млн евро — Bild
- 11:00 11.09.2025
- Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной — власти
- 10:32 11.09.2025
- ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за поддержки США Израиля — Каллас
- 10:20 11.09.2025
- МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова
- 10:05 11.09.2025
- ЕС станет экономической колонией США, если введет пошлины против КНР и Индии — эксперт
- 10:00 11.09.2025
- ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать