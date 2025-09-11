По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН — МИД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренное заседание Совбеза ООН состоится по запросу Польши.

«По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушении польского воздушного пространства <…>», — написал польский МИД в социальной сети X, утверждая, что оно было нарушено Россией.