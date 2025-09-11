0
0
104
НОВОСТИ

По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН — МИД

11:32 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренное заседание Совбеза ООН состоится по запросу Польши.

«По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушении польского воздушного пространства <…>», — написал польский МИД в социальной сети X, утверждая, что оно было нарушено Россией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 11.09.2025
Электронное голосование впервые будет применяться в 8 СИЗО — Памфилова
0
1
12:00 11.09.2025
Армения не рассматривает вывод со своей территории военной базы РФ — спикер парламента
0
27
11:37 11.09.2025
Марина Булова назначена вице-президентом по устойчивому развитию Сбера
0
95
11:20 11.09.2025
Глава Еврокомиссии должна покинуть свой пост из-за своего милитаризма — Орбан
0
130
11:05 11.09.2025
Затраты сил НАТО на уничтожение БПЛА в Польше превысили 1 млн евро — Bild
0
157
11:00 11.09.2025
Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной — власти
0
152
10:32 11.09.2025
ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за поддержки США Израиля — Каллас
0
204
10:20 11.09.2025
МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова
0
210
10:05 11.09.2025
ЕС станет экономической колонией США, если введет пошлины против КНР и Индии — эксперт
0
245
10:00 11.09.2025
ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве
0
250

Возврат к списку