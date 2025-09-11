Марина Булова назначена вице-президентом по устойчивому развитию Сбера
11:37 11.09.2025
Сбер объявил о назначении Марины Буловой на должность вице-президента по устойчивому развитию (ESG).
В новой роли она будет отвечать за стратегическое управление и развитие ESG-направления, создание кросс-функциональной синергии внутри Группы и монетизацию ESG-продуктов.
Марина Булова обладает более чем 20-летним опытом работы в международной компании Schlumberger, где прошла путь от ведущего инженера до директора по климатическому регулированию и природопользованию. Она курировала ESG-повестку и стала ключевым архитектором устойчивого развития компании в 87 бизнес-направлениях в 100 странах.
Среди её профессиональных достижений: снижение углеродных выбросов на 30%, сокращение потребления воды на 5%, предотвращение выбросов более 2 млн тонн CO₂, а также разработка первой в отрасли методологии расчёта углеродного следа на основе искусственного интеллекта.
Марина Булова окончила МГУ, получила докторскую степень в области материаловедения в Политехническом институте Гренобля и степень кандидата химических наук РАН.
«Для Сбера принципы устойчивого развития — это неотъемлемый элемент стратегии, залог долгосрочной устойчивости бизнеса и фундамент доверия со стороны клиентов, акционеров и общества в целом, – подчеркнул Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбера. – Уверен, что масштабный международный опыт и экспертиза Марины Буловой позволят нам значительно усилить ESG-повестку и вывести её на качественно новый уровень, обеспечивая лидерские позиции Сбера в этой области».
«Вместе мы можем превратить климатические, социальные и управленческие вызовы в возможности, формируя спрос на ESG-решения и инновации и задавая стандарт устойчивого лидерства для наших клиентов и партнёров», – сказала Марина Булова.
НОВОСТИ
- 12:00 11.09.2025
- Армения не рассматривает вывод со своей территории военной базы РФ — спикер парламента
- 11:32 11.09.2025
- По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН — МИД
- 11:20 11.09.2025
- Глава Еврокомиссии должна покинуть свой пост из-за своего милитаризма — Орбан
- 11:05 11.09.2025
- Затраты сил НАТО на уничтожение БПЛА в Польше превысили 1 млн евро — Bild
- 11:00 11.09.2025
- Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной — власти
- 10:32 11.09.2025
- ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за поддержки США Израиля — Каллас
- 10:20 11.09.2025
- МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова
- 10:05 11.09.2025
- ЕС станет экономической колонией США, если введет пошлины против КНР и Индии — эксперт
- 10:00 11.09.2025
- ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве
- 09:32 11.09.2025
- Поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать