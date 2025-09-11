Марина Булова назначена вице-президентом по устойчивому развитию Сбера

11:37

Сбер объявил о назначении Марины Буловой на должность вице-президента по устойчивому развитию (ESG).

В новой роли она будет отвечать за стратегическое управление и развитие ESG-направления, создание кросс-функциональной синергии внутри Группы и монетизацию ESG-продуктов.

Марина Булова обладает более чем 20-летним опытом работы в международной компании Schlumberger, где прошла путь от ведущего инженера до директора по климатическому регулированию и природопользованию. Она курировала ESG-повестку и стала ключевым архитектором устойчивого развития компании в 87 бизнес-направлениях в 100 странах.

Среди её профессиональных достижений: снижение углеродных выбросов на 30%, сокращение потребления воды на 5%, предотвращение выбросов более 2 млн тонн CO₂, а также разработка первой в отрасли методологии расчёта углеродного следа на основе искусственного интеллекта.

Марина Булова окончила МГУ, получила докторскую степень в области материаловедения в Политехническом институте Гренобля и степень кандидата химических наук РАН.

«Для Сбера принципы устойчивого развития — это неотъемлемый элемент стратегии, залог долгосрочной устойчивости бизнеса и фундамент доверия со стороны клиентов, акционеров и общества в целом, – подчеркнул Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбера. – Уверен, что масштабный международный опыт и экспертиза Марины Буловой позволят нам значительно усилить ESG-повестку и вывести её на качественно новый уровень, обеспечивая лидерские позиции Сбера в этой области».

«Вместе мы можем превратить климатические, социальные и управленческие вызовы в возможности, формируя спрос на ESG-решения и инновации и задавая стандарт устойчивого лидерства для наших клиентов и партнёров», – сказала Марина Булова.