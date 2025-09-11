0
НОВОСТИ

Эрмитаж создаст в Республике Корея цифровой мультимедийный центр

20:27 11.09.2025 Источник: Интерфакс

Государственный Эрмитаж создаст в Республике Корея цифровой мультимедийный центр «Эрмитаж Корея», сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский на сессии в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Он уточнил, что в рамках форума Эрмитаж подписывает соглашение с компанией Art works, которую на форуме представит генеральный директор компании Ю Мин Сок, о создании центра, а также о проведении выставки «Великолепный Эрмитаж».

