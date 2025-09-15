Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью за ночь

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — сказали там.