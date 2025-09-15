0
0
9
НОВОСТИ

Шесть беспилотников сбиты над Белгородской областью за ночь

09:00 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 14.09.2025
КНДР предупредила о последствиях военных учений США и Южной Кореи в регионе
0
621
20:23 14.09.2025
Новый премьер-министр Франции начинает карьеру с наихудшим рейтингом среди предшественников
0
630
19:45 14.09.2025
Снижение ставки до 17% недостаточно для того, чтобы активизировать инвестиционную активность бизнеса - Шохин
0
670
19:17 14.09.2025
Объем перевозок грузов по сети ОАО «РЖД» снизился в январе–августе 2025 года на 6,2%
0
677
17:38 14.09.2025
Восстановлено движение поездов на участке Санкт-Петербург — Вырица
0
753
14:50 14.09.2025
Депутат Верховной рады: «Нафтогаз» ходит с протянутой рукой по всему миру...
0
1044
11:50 14.09.2025
На Октябрьской железной дороге произошло два инцидента
0
1082
10:35 14.09.2025
Зафиксировано около 290 тысяч кибератак на портал ЦИК и более 200 тысяч на портал ДЭГ - Памфилова
0
917
09:40 14.09.2025
В ЕК предложили способ изъятия активов РФ, который, по их мнению, поможет избежать обвинений в воровстве - СМИ
0
1194
09:00 14.09.2025
Обсуждать с РФ инцидент с БПЛА Польша не готова - Ульянов
0
1021

Возврат к списку