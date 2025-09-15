Тело мужчины найдено под завалами дома в Ангарске, где произошел хлопок газа — МЧС
09:20 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело 56-летнего мужчины найдено при разборе конструкций дома в Ангарске, где произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
«В городе Ангарске в 12-м микрорайоне, по предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. <…> Пострадали 3 человека, из них 2 госпитализированы; при разборе конструкций сотрудники МЧС России обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни», — говорится в сообщении.
