Главой контрразведки ФРГ назначат выходца из Турции — Bild
09:32 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выходец из Турции Зинан Зелен будет назначен новым руководителем Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV), которое выполняет функции контрразведки страны. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в парламентских фракциях блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
По их данным, уже в понедельник министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт проинформирует сотрудников BfV о назначении Зелена. К настоящему времени он занимает должность замруководителя ведомства. Предыдущий глава контрразведки Томас Хальденванг ушел со своего поста в конце прошлого года, чтобы баллотироваться в Бундестаг (парламент), однако пройти туда ему не удалось.
Зелен родился в 1972 году в Стамбуле. Его родители — журналисты медиагруппы Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) — иммигрировали в Германию, когда ему было четыре года. Зелен изучал юриспруденцию в Университете Кёльна, работал в МВД и Федеральном ведомстве по уголовным делам. С января 2019 года занимает пост замглавы BfV.
