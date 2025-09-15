Трамп заявил, что кубинский мигрант обезглавил мужчину в США
10:00 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп рассказал, что его проинформировали о мигранте с Кубы, который якобы обезглавил человека в американском Далласе.
«Я осведомлен об ужасных сообщениях об убийстве Чандры Нагамаллайи, уважаемого человека из Далласа, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегалом с Кубы, которого никогда не должно было быть в нашей стране», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Он отметил, что подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за различные преступления, включая сексуальное насилие над детьми, угон автомобилей и незаконное лишение свободы других людей. «Его впустили обратно на нашу родину при некомпетентном [экс-президенте США] Джо Байдене, тогда как Куба не хотела видеть такого злодея в своей стране», — подчеркнул американский лидер.
Преступник находится под стражей, и будет привлечен к ответственности по всей строгости закона. «Ему будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени», — заключил Трамп.
