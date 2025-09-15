Путин: Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не заморозить

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ ставили перед собой задачу пройти по «острому лезвию», сохранив макроэкономическую стабильность и не переохладить экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», — указал Путин.

Владимир Путин потребовал активно бороться с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов, так как это важно для развития предпринимательства и получения дополнительных доходов в федеральный бюджет.

«В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.