Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС потушен

09:05 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание в районе топливных складов Запорожской АЭС ликвидировано, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Пожар в районе топливных резервуаров станции полностью потушен», — сказала она.

