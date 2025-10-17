Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский БПЛА над регионами России
09:00 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА над регионами России за ночь, из них два — над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 32 БПЛА — над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, 6 БПЛА — над акваторией Черного моря, 5 БПЛА — над территорией Брянской области, по 2 БПЛА — над территориями Тульской области и Московского региона и 1 — над территорией Курской области», — сообщили военном ведомстве.
