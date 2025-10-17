0
0
186
Еврокомиссар предрек взрывной рост военных расходов в Европе

11:05 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о будущем взрывном росте финансирования обороны в Европе.

По его словам, «дорожная карта — это мегаплан», реализация которого будет обеспечиваться за счет «взрыва в финансировании обороны», который ожидается в ближайшие годы. «До 2035 года в целом по ЕС мы инвестируем 6,8 трлн евро, — отметил он в интервью газете El Mundo. — Из этой суммы половина — около 3,4 трлн евро — будет направлена на реальную оборону, то есть на фактические военные расходы».

По версии Кубилюса, страны Южной Европы, имеющие выход к морю, могут столкнуться с угрозами, исходящими от морских беспилотников. «У большинства стран есть проблема с обнаружением дронов, — отметил он. — Системы, которыми в настоящее время располагают государства — члены [ЕС], хорошо подходят для отслеживания самолетов или ракет, но беспилотники малы и летают на небольшой высоте, и многим странам не хватает возможностей для их обнаружения и отслеживания».

16 октября Кубилюс заявил, что ЕС потратит 6,8 трлн евро на программу по повышению своей боеготовности к 2035 году, на это предстоит направить все доступные ресурсы Евросоюза и его членов. Для введения этой дорожной карты в силу она должна быть единогласно одобрена странами сообщества в Совете ЕС и Европарламентом.

