РФ стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию — The Economic Times

Индия увеличила импорт подсолнечного масла из России в 12 раз за последние 4 года, и РФ стала крупнейшим поставщиком этой продукции в республику. Об этом сообщило издание The Economic Times со ссылкой на источники в отрасли.

Рост поставок был обеспечен благодаря надежности российских морских портов и конкурентоспособным ценам на поставляемое РФ подсолнечное масло. Цепочка его поставок в Индию будет продолжать укрепляться, и Россия останется лидером в этом виде индийского импорта.

«Россия — крупнейший и самый надежный источник подсолнечного масла в мире. Мы получаем преимущество в его импорте благодаря надежности российской цепочки поставок», — заявил Санджив Астхана, президент индийской отраслевой ассоциации переработчиков подсолнечного масла SEA.

По словам главы Международной ассоциации производителей подсолнечного масла Сандипа Баджория, рост поставок масла из РФ обеспечивается конкурентоспособными ценами в соответствии с требованиями индийского рынка, что позволит России в будущем сохранить долю в 55-60% в закупках Индии этой продукции за рубежом.

Доля российского масла в общем импорте подсолнечного масла в Индию в 2021 году составила около 10%, в 2024 году она выросла до 56%. В прошлом году Индия импортировала из России 2,09 млн тонн подсолнечного масла, что в 12 раз больше, чем около 175 тыс. тонн в 2021 году.