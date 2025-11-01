0
0
197
НОВОСТИ

В РФ разрешили заселять в гостиницы по водительским правам или загранпаспорту

18:30 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне теперь смогут использовать для заселения в гостиницу загранпаспорт, а с 1 января — и водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение. Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет», — указывается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12767
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
13106
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
12398
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12727
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12736
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12714
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12561
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12773
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12648
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
12448

Возврат к списку