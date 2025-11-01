В РФ разрешили заселять в гостиницы по водительским правам или загранпаспорту

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне теперь смогут использовать для заселения в гостиницу загранпаспорт, а с 1 января — и водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение. Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет», — указывается в сообщении.