Около 60% немцев поддерживают слова канцлера ФРГ Мерца о миграции — опрос

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 60% жителей Германии разделяют точку зрения канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС), заявившего, что проблема миграции отражается на облике немецких городов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу газеты Welt am Sonntag.

По его данным, 58% респондентов поддерживают высказывания Мерца, 21% — не одобряют слова канцлера. Больше всего тех, кто согласился с оценкой главы правительства ФРГ, среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС (82%) и «Альтернативы для Германии» (79%). Сторонники «Зеленых» (65%) и Левой партии (61%) в подавляющем большинстве выступили против заявления канцлера.

Кроме того, 50% опрошенных сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились с утверждением Мерца. Лишь 29% высказали противоположную точку зрения. Эти результаты, как отмечает газета, являются примечательными, учитывая, что заявление Мерца вызвало резкую критику со стороны коалиционного партнера ХДС/ХСС. Вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль предостерег от «разногласий в языке».

14 октября канцлер ФРГ заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и «далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции». Однако, по его словам, в немецких городах эта проблема все еще существует, в связи с чем министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт занимается «организацией и проведением масштабных депортаций».