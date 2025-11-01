Нигерии нужна помощь США для борьбы с террористами, а не изменение ее статуса — власти

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигерии от США нужна военная помощь для борьбы с экстремистами, а не признание ее «страной, вызывающей особую озабоченность» из-за положения христиан. С таким заявлением выступил специальный советник президента Нигерии по информации Байо Онануга.

«Нашей стране от Америки нужна военная поддержка для борьбы с жестокими экстремистами в некоторых штатах страны, а не признание „государством, вызывающим особую озабоченность“, — написал он на своей странице в социальной сети X.

В своем заявлении политик обратился к госсекретарю США Марко Рубио, отметив, что в Нигерии не происходят «массовые убийства тысяч христиан» и что американская сторона преувеличила масштабы проблемы. По его словам, более серьезную угрозу несут нападения террористов, которым подвергаются представители любых религий, в том числе христиане и мусульмане.

В пятницу президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что христианство «сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии». Он обвинил радикальных исламистов в убийствах «тысяч христиан» и объявил Нигерию «страной, вызывающей особую озабоченность».

В начале октября сенатор США Тед Круз (республиканец) на своей странице в соцсети X обвинил власти Нигерии в пособничестве «массовым убийствам христиан исламскими джихадистами». Позднее он написал, что с 2009 года в Нигерии «были убиты более 50 тыс. христиан, разрушены более 18 тыс. [христианских] церквей и 2 тыс. христианских школ». Власти Нигерии эти обвинения отвергли.

В Нигерии сохраняются этноконфессиональные противоречия. В результате климатических изменений обострился конфликт в центральной части страны между оседлыми христианами и мусульманами-кочевниками, претендующими на земельные участки и доступ к источникам воды. Несмотря на противодействие правительственных войск, продолжаются нападения на учреждения, полицейские участки, армейские патрули, христианские церкви и мирных граждан.