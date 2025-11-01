Нигерии нужна помощь США для борьбы с террористами, а не изменение ее статуса — власти
20:30 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нигерии от США нужна военная помощь для борьбы с экстремистами, а не признание ее «страной, вызывающей особую озабоченность» из-за положения христиан. С таким заявлением выступил специальный советник президента Нигерии по информации Байо Онануга.
«Нашей стране от Америки нужна военная поддержка для борьбы с жестокими экстремистами в некоторых штатах страны, а не признание „государством, вызывающим особую озабоченность“, — написал он на своей странице в социальной сети X.
В своем заявлении политик обратился к госсекретарю США Марко Рубио, отметив, что в Нигерии не происходят «массовые убийства тысяч христиан» и что американская сторона преувеличила масштабы проблемы. По его словам, более серьезную угрозу несут нападения террористов, которым подвергаются представители любых религий, в том числе христиане и мусульмане.
В пятницу президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что христианство «сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии». Он обвинил радикальных исламистов в убийствах «тысяч христиан» и объявил Нигерию «страной, вызывающей особую озабоченность».
В начале октября сенатор США Тед Круз (республиканец) на своей странице в соцсети X обвинил власти Нигерии в пособничестве «массовым убийствам христиан исламскими джихадистами». Позднее он написал, что с 2009 года в Нигерии «были убиты более 50 тыс. христиан, разрушены более 18 тыс. [христианских] церквей и 2 тыс. христианских школ». Власти Нигерии эти обвинения отвергли.
В Нигерии сохраняются этноконфессиональные противоречия. В результате климатических изменений обострился конфликт в центральной части страны между оседлыми христианами и мусульманами-кочевниками, претендующими на земельные участки и доступ к источникам воды. Несмотря на противодействие правительственных войск, продолжаются нападения на учреждения, полицейские участки, армейские патрули, христианские церкви и мирных граждан.
НОВОСТИ
- 21:00 01.11.2025
- В Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»
- 20:00 01.11.2025
- Около 60% немцев поддерживают слова канцлера ФРГ Мерца о миграции — опрос
- 19:30 01.11.2025
- На государственную нацполитику РФ в 2026 году выделят 4,8 млрд рублей — Кремль
- 19:00 01.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 370 военнослужащих
- 18:30 01.11.2025
- В РФ разрешили заселять в гостиницы по водительским правам или загранпаспорту
- 18:00 01.11.2025
- Мальдивы ввели полный запрет на употребление табака для рожденных после 2007 года
- 17:00 01.11.2025
- РФ стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию — The Economic Times
- 16:00 01.11.2025
- Суд в Стамбуле постановил передать виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России
- 15:00 01.11.2025
- Грузия больше не будет участвовать в заседаниях «Евронеста» — спикер парламента
- 14:05 01.11.2025
- Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать