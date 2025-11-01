В Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» состоялась в Северодвинске под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщили в Минобороны России.

В торжественном мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного „Севмаша“ выводится тяжелый атомный ракетный крейсер „Хабаровск“, — отметил глава российского военного ведомства.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“. Она предназначена для решения задач ВМФ с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

Спущенная на воду атомная подводная лодка (АПЛ) «Хабаровск» является носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерными силовыми установками. Об этом ТАСС заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Это событие было ожидаемо уже несколько дней, проходила информация, что спуск АПЛ „Хабаровск“ на воду будет назначен 1 ноября. Подлодка является носителем глубоководного аппарата нового типа — стратегического ядерного оружия „Посейдон“, — сообщил Михайлов.