0
0
0
НОВОСТИ

В Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»

21:00 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» состоялась в Северодвинске под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщили в Минобороны России.

В торжественном мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного „Севмаша“ выводится тяжелый атомный ракетный крейсер „Хабаровск“, — отметил глава российского военного ведомства.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“. Она предназначена для решения задач ВМФ с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

Спущенная на воду атомная подводная лодка (АПЛ) «Хабаровск» является носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерными силовыми установками. Об этом ТАСС заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Это событие было ожидаемо уже несколько дней, проходила информация, что спуск АПЛ „Хабаровск“ на воду будет назначен 1 ноября. Подлодка является носителем глубоководного аппарата нового типа — стратегического ядерного оружия „Посейдон“, — сообщил Михайлов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 01.11.2025
Нигерии нужна помощь США для борьбы с террористами, а не изменение ее статуса — власти
0
173
20:00 01.11.2025
Около 60% немцев поддерживают слова канцлера ФРГ Мерца о миграции — опрос
0
226
19:30 01.11.2025
На государственную нацполитику РФ в 2026 году выделят 4,8 млрд рублей — Кремль
0
250
19:00 01.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 370 военнослужащих
0
283
18:30 01.11.2025
В РФ разрешили заселять в гостиницы по водительским правам или загранпаспорту
0
307
18:00 01.11.2025
Мальдивы ввели полный запрет на употребление табака для рожденных после 2007 года
0
331
17:00 01.11.2025
РФ стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию — The Economic Times
0
382
16:00 01.11.2025
Суд в Стамбуле постановил передать виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России
0
516
15:00 01.11.2025
Грузия больше не будет участвовать в заседаниях «Евронеста» — спикер парламента
0
524
14:05 01.11.2025
Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы
0
445

Возврат к списку