Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,2 трлн руб. — Минфин РФ
16:32 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 ноября 2025 года составил 13,2 трлн руб., или 6% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.
Сумма эквивалентна $163,99 млрд. На 1 октября объем ФНБ составлял 13,2 трлн руб.
Объем ликвидных активов фонда на 1 ноября достиг 4,2 трлн руб. (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $51,6 млрд. На 1 октября показатель составлял 4,2 трлн руб.
