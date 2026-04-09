0
0
110
НОВОСТИ

Германия «однозначно» не планирует ограничивать США в использовании военных баз в ФРГ - Мерц

19:20 09.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна не планирует ограничивать США в использовании их военных баз, расположенных на территории ФРГ.

«Я могу ответить однозначно — нет», — сказал Мерц, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции по ситуации на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что тема ограничений на использование Соединенными Штатами их военной инфраструктуры на территории ФРГ не поднималась в ходе состоявшегося накануне его телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

Соединенные Штаты, как утверждал Мерц, использовали расположенные на территории Германии базы в военных действиях против Ирана в рамках ранее заключенных соглашений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку