Вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас на повестке дня не стоит - Рютте
20:00 09.04.2026 Источник: Интерфакс
Вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно по политическим причинам, заявил генсек альянса Марк Рютте.
"Я не думаю, что мы сможем коллективно решить вопрос членства в НАТО в краткосрочной перспективе. Я думаю, что этого не произойдет по политическим причинам, и я считаю, что это честная оценка", - сказал он в четверг, выступая в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.
По словам Рютте, "несколько стран сдерживают процесс, включая Германию, Словакию, Венгрию и США, поэтому я не думаю, что этот вопрос сейчас стоит на повестке дня".
