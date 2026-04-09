Вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас на повестке дня не стоит - Рютте

20:00 Источник: Интерфакс

Вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе невозможно по политическим причинам, заявил генсек альянса Марк Рютте.

"Я не думаю, что мы сможем коллективно решить вопрос членства в НАТО в краткосрочной перспективе. Я думаю, что этого не произойдет по политическим причинам, и я считаю, что это честная оценка", - сказал он в четверг, выступая в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По словам Рютте, "несколько стран сдерживают процесс, включая Германию, Словакию, Венгрию и США, поэтому я не думаю, что этот вопрос сейчас стоит на повестке дня".