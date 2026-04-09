Португальский фрегат отправлен наблюдать за российскими военными на Балтике

19:40 Источник: Интерфакс

Наблюдать за российскими военными в Балтийском море плывет португальский фрегат. На борту корабля NRP D. Francisco de Almeida находится порядка 165 моряков. В море на северо-востоке Европы они были направлены в рамках операции блока НАТО под названием Brilliant Shield. Согласно заявлению пресс-службы ВМС Португалии, основной задачей военных станет «мониторинг деятельности военно-морских и воздушных сил Российской Федерации, содействие сдерживанию и укреплению сил в важнейших морских акваториях альянса».