НОВОСТИ

Португальский фрегат отправлен наблюдать за российскими военными на Балтике

19:40 09.04.2026 Источник: Интерфакс

Наблюдать за российскими военными в Балтийском море плывет португальский фрегат. На борту корабля  NRP D. Francisco de Almeida  находится порядка 165 моряков. В море на северо-востоке Европы они были направлены в рамках операции блока НАТО под названием Brilliant Shield. Согласно заявлению пресс-службы ВМС Португалии, основной задачей военных станет «мониторинг деятельности военно-морских и воздушных сил Российской Федерации, содействие сдерживанию и укреплению сил в важнейших морских акваториях альянса».

