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НОВОСТИ

Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не выведет войска из Ливана — портал Ynet

11:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя обязанным выполнять «ливанскую оговорку» в соглашении США с Ираном. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на израильские источники.

По его данным, Нетаньяху «ясно дал понять», что Армия обороны Израиля останется на занимаемых ею в настоящее время позициях в Ливане и продолжит действовать против угрозы со стороны шиитского движения «Хезболлах», включая «уничтожение террористической инфраструктуры и реагирование на любые нападения на Израиль».

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