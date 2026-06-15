ВС РФ ударили по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска ударили по украинским объектам ОПК, военным аэродромам и территориальным центрам комплектования в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сказали там.